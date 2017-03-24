Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

За расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова взялась прокуратура Киева

24.03.2017 08:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова взялась прокуратура Киева

Также в расследовании убийства Вороненкова задействованы оперативные сотрудники СБУ.

Прокуратура города Киева приняла в свое производство расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, сейчас по уголовному производству, начатому по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции Украины, а также определена группа процессуальных руководителей.

«Координирует работу следователей, прокуроров и оперативных подразделений первый заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко, который имеет многолетний опыт оперативной работы и способен обеспечить эффективное расследование этого резонансного и дерзкого преступления», - отметил прокурор Роман Говда.

Кроме того, в расследовании убийства Вороненкова задействованы оперативные сотрудники Службы безопасности Украины.

В настоящее время органом следствия проводится идентификация лица, совершившего убийство экс-депутата (указанное лицо умерло от полученных ранений), устанавливаются и допрашиваются свидетели, как те, которые являются непосредственными очевидцами убийства, так и со стороны ближайшего окружения погибшего, проводится анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения и другие следственные действия. В уголовном производстве назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит сегодня, 23 марта, в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и напавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть по политическим соображениям. «Явный почерк российских спецслужб, который ранее не раз проявлялся в различных европейских столицах», - сказал президент.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в введении в Украину российских войск.

Источник:  unian.net



Теги: Россия, Донбасс, Киев, убийство, прокуратура, Госдума
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх