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А. Карпец: В Украине существенно ослаб евроэнтузиазм
Граждане не сильно рады введению безвизового режима Украины с Евросоюзом, поскольку у людей не хватает средств на заграничные поездки. Об этом в своей статье «Нам снова «катят по ушам» безвизом» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Александр Карпец.
По мнению автора, украинское общество довольно прохладно реагирует на введение безвизового режима для украинцев со странами ЕС, поскольку у людей банально не хватает финансовых средств для поездок за границу.
«Денег у подавляющего большинства народонаселения Украины нет, и не предвидится. Достаточно вспомнить о катастрофическом росте долгов за коммунальные услуги по надутым власть и олигархами тарифам. Если в 2015 году эта задолженность составляла 8,8 млрд гривен, то в 2016 года она подскочила 23,5 млрд гривен, о чем уже приходилось писать в предыдущем опусе «Финита ла субсидия!», а потому в подробности вдаваться не будем. Добавим лишь, что только за январь 2017 года долги населения за коммуналку возросли на 1,75 млрд гривен», — напоминает обозреватель.
Кроме того, продолжает автор, нездоровый евроэнтузиазм в Украине существенно выветрился и этом есть несколько причин.
«Очевидно, здесь повлияло все сразу. И тот факт, что «просвещенная» Европа, чаще всего из сугубо меркантильных соображений, норовит принять сторону, образно говоря, вонючих московских портянок, забывая о декларируемых «евроценностях», и явный лохотрон с евроассоциацией и зоной свободной торговли, и, наконец, вялотекущая тягомотина с самим безвизом, – все это привело к угасанию евроистерии, имевшей место быть в 2013-2014 годах. Словеса типа «евромайдан» и «еврореволюция» все более выходят из обихода», — убежден Александр Карпец.
Напомним, безвизовый режим для Украины будет проголосован Европарламентом на пленарном заседании 3-6 апреля.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев пообещал, что украинцы получат право на поездки в страны ЕС без виз до середины лета.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
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