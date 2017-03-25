Юлия Самойлова — хорошо продуманный ход России

25.03.2017 18:50

Выбор российской певицы Юлии Самойлова для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017», является хорошо продуманной кампанией Москвы. Об этом в своей статье «Победить инвалида. Участница «Евровидения» от России скорее всего не приедет в Украину» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Игорь Лесев.

По мнению автора, делегирование на конкурс от России человека с ограниченными возможностями оказалось достаточно продуманным, эффектным и обсуждаемым ходом. «Предложить, например, выступить на «Евровидении» группе «Любэ» и сразу же получить отказ в Киеве – было бы слишком банально. Сразу отказаться от выступления в конкурсе – проявление слабости, да и в информационной повестке это сразу же было бы забыто. Наконец, выставить какого-то «чистого» исполнителя, который и в Крыму не бывал, и в политике не разбирается – это как раз подыгрывание Киеву, чего в Москве точно демонстрировать не собираются. В результате нашли симпатичную девушку-колясочницу Юлию Самойлову, которая одной только своей инвалидностью идеально вписывается в конкурсную программу «Евровидения», — считает обозреватель.

При этом, продолжает автор, что поет Самойлова, в данном случае вообще вторично, поскольку чудесен сам образ.

«В Киев приезжает не представитель страны-агрессора, а беззащитная красивая девушка в инвалидном кресле против которой бьется в истерике озверевшая толпа со свистом, улюлюканьями и «Славой Украине». А девушка наперекор всему поет песню, а потом улыбается в ответ. Она одна беззащитная против толпы и предвзято настроенного жюри. Она – жертва. Любое голосование против Самойловой – это голосование еще и против человека с ограниченными физическими возможностями. И любое итоговое место для нее – это уже несомненная победа.

Надо отдать должное – в России тролить умеют. Тонко, эффектно и без оскорблений. Достойным ответом Самойловой мог бы выступить разве что араб-инвалид с нетрадиционной сексуальной ориентацией и ВИЧ-инфекцией, пострадавший от российских бомбардировок в Алеппо. Но такой персонаж на «Евровидении» возможно появится только в следующем году», — убежден Игорь Лесев.

Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой из-за ее поездок в Крым.

В ответ, Россия заявили о бойкоте конкурса в текущем году и сообщили, что отправит Самойлову на выступление в 2018 году в любую другую страну.

Сама певица не теряет надежды выступить на «Евровидение-2017» и считает, что ситуация может измениться.