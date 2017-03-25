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Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
Пожар на военной базе Минобороны в Харьковской области начался после того, как ее покинули генералы.
Такое заявление сделал в эфире телеканала NewsOne местный житель Балаклеи.
"Знаю, что перед взрывами была проверка. Приезжали генералы, выпивали на базе и после их отъезда начали происходить взрывы. Что они там делали никому не известно. Одно могу сказать, что ситуация со взрывами свидетельствует о халатности генералов", - заявил местный житель.
Также он опроверг версию о том, что пожар на складах возник из-за сброса взрывного устройства с беспилотника и отметил, что причиной скорее могла послужить халатность военнослужащих, которые часто находятся в нетрезвом состоянии.
"Я не думаю, что это были беспилотники, потому что на базе много солдат, которые постоянно выпивают. Об этом знают все местные жители", - заверил мужчина.
Вместе с тем он рассказал, как происходила ситуация в городе с самого начала взрывов:
"Я проснулся от взрывов около 3 утра (в четверг, 23 марта – ред.). Со стороны базы все полыхало, грохотали взрывы. Я вывез детей. По дороге было много машин, люди самостоятельно пытались покинуть город. Организованная властями эвакуация началась около 6-7 утра".
Стоит отметить, что по его словам, взрывы на военных складах Минобороны начали прекращаться только около 8 часов утра пятницы, 24 марта.
Вместе с тем местный житель сообщил, что сейчас в городе не работают аптеки, только начинают открываться некоторые магазины, образуются очереди за хлебом. Также есть проблемы с питанием, поскольку до сих пор отсутствует газоснабжение.
Как сообщал NewsOne ранее, в Минобороны сообщили, что по состоянию на утро пятницы, 24 марта, в городе Балаклея Харьковской области наблюдается уменьшение количества взрывов на складах боеприпасов, где накануне произошел пожар.
В свою очередь глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил о гибели женщины в результате взрывов боеприпасов на складах Минобороны вблизи города Балаклея.
Напомним, 23 марта вблизи города Балаклея прогремел мощный взрыв на крупнейшем в Украине складе боеприпасов.
После взрыва возник пожар, из-за которого взрывы боеприпасов продолжаются в течение дня. В результате взрывов получили ранения два человека.
Президент Украины Петр Порошенко призвал глав областных администраций помочь пострадавшим из-за пожара на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. Гройсман, в свою очередь, заявил, что силовые структуры ожидают того, что ситуация со взрывами на территории военных баз вблизи Балаклеи будет затихать.
Среди оставшихся жителей, которые не были эвакуированы, появились мародеры. В частности, как минимум один факт мародерства был зафиксирован: мародера задержали правоохранители.
Теги: Донбасс, Балаклея, взрыв, пьянство
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