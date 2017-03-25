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Савченко раскрыла секреты своих доходов

25.03.2017 21:00
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Савченко раскрыла секреты своих доходов

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко задекларировала 423 105 гривен доходов за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра, передает 24 канал.

Так, из полученных доходов – 87,8 тысяч гривен составила депутатская зарплата, 169,9 тысяч гривен – обеспечение депутатской деятельности, 165,4 тысяч гривен – гонорары. Однако за что эти гонорары получены – не указано.

Наличных денег, вкладов в банках и авто, согласно декларации, у Савченко нет.

Однако депутат владеет нематериальным активом – авторское право на книгу "Сильное имя Надежда", стоимость которого 30 тысяч гривен.

Мать депутата за 2016 год задекларировала лишь 19,6 тысяч пенсии. Правда, наличными она сохраняет 270 тысяч гривен, а в прошлом году, согласно декларации, у матери вообще не было наличных средств.

Сестра депутата – Вера Савченко – за 2016 год получила 17,3 тысяч гривен зарплаты. Наличными она сохраняет 81 тысячу гривен. В 2015 году эта сумма была несколько меньше – 75 тысяч гривен.

Что касается недвижимого имущества: Надежда Савченко вместе с сестрой и матерью владеют правами на квартиру в Киеве площадью 72 квадратных метра.
Из декларации за 2016 год исчезла информация о земельном участке (1 500 квадратных метра) и жилом доме (53 квадратных метра) в Житомирской области, которыми владела мать нардепа.

Также в декларации у Веры Савченко указывается только одно авто Skoda Fabia 2007 года выпуска. Хотя в прошлом году в декларации было еще одно – Lifan 320 2011 года выпуска.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, депутат, авто, декларация, актив, доходы
 
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