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В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы

25.03.2017 11:15
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В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы

Пожар на складах в Балаклее Харьковской области ликвидирован, по состоянию на утро, 25 марта, фиксируются единичные детонирования боеприпасов, которые все еще находятся на открытых площадках арсенала.

Это обусловлено наличием отдельных очагов тлеющего огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Указано, что постоянно ведется работа и принимаются соответствующие меры с целью недопущения повторного возгорания.

По данным ведомства, военные саперы совместно со специалистами ГСЧС проверяют местность на наличие боеприпасов, которые не разорвались, оперативно реагируют на сообщения жителей города о опасных находках.

На место сразу прибывают оперативные группы, которые занимаются вывозом найденных снарядов на заблаговременно подготовленные площадки.

Также в городе и окрестностях работают группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, которые помогают населению преодолевать последствия чрезвычайной ситуации.

Работы по дальнейшей ликвидации последствий пожара продолжаются.

Напомним, в результате пожара на военных складах в Балаклее два человека ранены, один погиб.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, Балаклея, пожар, Луганская область, боеприпасы, склад
 
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