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В Балаклею прибывают представители НАТО для разминирования военной базы. ВИДЕО
В Балаклею Харьковской обл. начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная в эфире телеканала "112 Украина".
"На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указу президента", - заявила Светличная.
Как сообщалось ранее, Порошенко дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по ЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.
Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света.
СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.
Теги: Украина, Донбасс, Балаклея, НАТО, Луганская область, МИД, СБУ, военная база, разминирование
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