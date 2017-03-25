- В Киеве попрощались с Вороненковым14:35
- Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных14:15
- В Украине на час погаснет свет. ВИДЕО13:55
- У СБУ сегодня большой юбилей13:35
- В оккупированном Крыму патриоты вывесили флаг Украины13:15
- "ЛНР" пополнилась бандой "казаков" из России, а из "армии" "ДНР" боевики бегут, как крысы с корабля - разведка12:35
- Полиция пресекла масштабное производство фальсифицированного алкоголя, - Аваков12:15
- А. Карпец: В Украине существенно ослаб евроэнтузиазм11:55
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
В Киеве попрощались с Вороненковым
Во Владимирском соборе Киева состоялось прощание с убитым 23 марта экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Дождь".
Священники собора провели отпевание погибшего в присутствии нескольких десятков человек. На службе присутствовала вдова Вороненкова Мария Максакова, а также экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
Напомним, экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был застрелен в центре Киева, на улице Пушкинской, после выхода из отеля "Премьер-Палас". Его охранник был серьезно ранен, однако сумел нанести роковые ранения киллеру Павлу Паршову, который чуть позже скончался в больнице от полученного ранения.
Вечером 24 марта стало известно, что охранник Вороненкова по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна в одной из больниц Киева.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, убийство, собор
- Под Киевом мужчина убил собственную бабушку голыми руками
- Киевлянин пять лет прожил с трупом матери в ковре, а потом решил повеситься на люстре
- В Киеве возле дома убит адвокат
- "Я пришёл с миром": онлайн-трансляция пресс-конференции госсекретаря США в Киеве (ВИДЕО)
- В Киеве женщина выбросила ребенка из окна
- "Бонни и Клайд" по-украински: влюблённые проголодались и попались (ВИДЕО)
- Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных14:15
- "ЛНР" пополнилась бандой "казаков" из России, а из "армии" "ДНР" боевики бегут, как крысы с корабля - разведка12:35
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Киеве попрощались с Вороненковым14:35
- Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных14:15
- В Украине на час погаснет свет. ВИДЕО13:55
- У СБУ сегодня большой юбилей13:35
- В оккупированном Крыму патриоты вывесили флаг Украины13:15
- Грузия три дня будет праздновать начало безвиза12:55
- "ЛНР" пополнилась бандой "казаков" из России, а из "армии" "ДНР" боевики бегут, как крысы с корабля - разведка12:35
- Полиция пресекла масштабное производство фальсифицированного алкоголя, - Аваков12:15
- А. Карпец: В Украине существенно ослаб евроэнтузиазм11:55
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро11:35
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"