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В Киеве попрощались с Вороненковым

25.03.2017 14:35
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В Киеве попрощались с Вороненковым

Во Владимирском соборе Киева состоялось прощание с убитым 23 марта экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Дождь".

Священники собора провели отпевание погибшего в присутствии нескольких десятков человек. На службе присутствовала вдова Вороненкова Мария Максакова, а также экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Напомним, экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был застрелен в центре Киева, на улице Пушкинской, после выхода из отеля "Премьер-Палас". Его охранник был серьезно ранен, однако сумел нанести роковые ранения киллеру Павлу Паршову, который чуть позже скончался в больнице от полученного ранения.

Вечером 24 марта стало известно, что охранник Вороненкова по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна в одной из больниц Киева.

 



Теги: Украина, Донбасс, Киев, убийство, собор
 
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