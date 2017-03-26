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Нацгвардия - сила, мощь, уверенность в победе (ВИДЕО)

26.03.2017 19:49
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Нацгвардия - сила, мощь, уверенность в победе (ВИДЕО)

В сети опубликовали фильм об украинской Нацгвардии. Предлагает его вашему вниманию.


Фото: atn.ua

Теги: Украина, Донбасс, фильм, нацгвардия
 
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