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Рашист Охлобыстин призывает уничтожать украинцев и учит этому своих детей
Известный российский актер, ярый фанат террористов "ЛДНР" и мифического образования "Новороссия" Иван Охлобыстин жестко прокомментировал запрет российской певице Юлии Самойловой на въезд в Украину и заявил, что украинцев "нужно уничтожить", так как в стране творится "настоящий свиной нацизм".
Об этом он написал в статье для ресурса "Вблокнот", передает "Диалог".
Охлобыстин пишет, что россияне сами обидели Юлию Самойлову, сам того не понимая, отметив, что Кремль специально отправил певицу с инвалидностью на Евровидение в Киев с целью провокации.
Далее он написал, что в Украине настоящий "свиной нацизм", а всех недовольных якобы "перерезали" и "уничтожили" за русский язык. Также он говорит, что украинцев, мол, "поработили", а договариваться с ними не надо – надо "брать и уничтожать". "И правы были наши предшественники: не стрелять - вешать, вешать, вешать. Чтобы, как и семьдесят лет назад они обсерались по пути к виселице, плакали и блевали", - утверждает "маргинальный недоносок" Иван. Далее Охлобыстин подчеркнул, что он сторонник таких действий по отношению к украинцам и учит подобному своих детей.
Фото: https://infokava.com/
Теги: Донбасс, убийство, насилие, призыв, Иван Охлобыстин, украинец
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