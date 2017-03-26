Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник

26.03.2017 10:39

Президент Украины Петр Порошенко поздравил бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником. Свои поздравления президент опубликовал в Facebook.

"Дякую воїнам-нацгвардійцям за вірність присязі, військовому та громадянському обов’язку, відданість Українському народові. Щиро вітаю вас зі святом!"

"Во всем мире, во всех воинских подразделениях слово "гвардия" означает "лучшие". Именно такими стали вы - те, кто первыми приняли на себя удар врага на востоке нашего государства. С несокрушимым мужеством и жертвенностью, став в проломе за Украину, вы показали другим патриотам, как можно и нужно любить Родину. Вечная слава героям-нацгвардийцам, отдавшим жизнь за нашу страну!" - передает слова секретаря СНБО Александра Турчинова пресс-служба.

"Сегодня наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия - одно из лучших и самых мощных военных подразделений - главный фактор сдерживания агрессии Путина против Украины. Украинцы могут быть спокойны, когда их и на фронте, и в тылу на боевом дежурстве защищают такие герои, как вы! Сильная украинская армия, сильная Национальная гвардия, оснащенные самым современным оружием, - это та сила, которая может действительно остановить врага, это залог мира и спокойствия во всей Европе", - сказал Турчинов.

День Нацгвардии, согласно указу президента, отмечается ежегодно 26 марта.