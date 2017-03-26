В Балаклее начали частичное разминирование военных складов

26.03.2017 16:29

На военном арсенале в Балаклее Харьковской области началось частичное разминирование технической территории. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил генерал-майор ВСУ Олег Грунтковский.

"Взрывы на территории военной части уже почти остановились. Иногда звучат одиночные взрывы. Осталось несколько очагов задымления, там работают пожарные. Началось частичное разминирование технической территории", - сказал Грунковский.

Также, по словам пресс-офицера ВСУ Владислава Волошина, тлеющие участки до конца дня будут ликвидированы: "И полностью приступят к разминированию арсенала".

Отметим, сотрудники ГосЧС разминировали 5 из 9 секторов, на которые была поделена Балаклея Харьковской обл. Собрано более 800 снарядов.

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.