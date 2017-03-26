В Украине в младшей и средней школе введут ВНО

26.03.2017 16:17

Минобразования Украины решило для мониторинга качества образования ввести внешнее независимое тестирование в начальной и средней школе, пишет "ДонПресс".

Согласно проекту закона «Об образовании» предусматривается переход на 12-летнюю школу, при этом последние три года обучения в старшей школе будут профильными. Экс-заместитель министра образования Инна Совсун сообщила, что доступ к старшей школе будет осуществляться на основании результатов независимого экзамена, и для вступления в престижные школы будет проходить конкурс.

Так, она отметила: «Таким образом, экзамен после 9-го класса будет носить характер экзамена высоких ставок (high-stakes exam). В таком случае этот экзамен должен проводиться на основе тех же процедур, что и ВНО для поступления в вузы для обеспечения независимости и объективности проведения и определения результатов «.

При этом в начальной школе с помощью процедуры ВНО планируется проводить мониторинг качества образования. Директор УЦОКО Вадим Карандий заявил, что для того, чтобы мониторинг был максимально эффективным, данное исследование будет проводиться не на всей совокупности учеников, а только на выборке.

Карандий подчеркнул: «Мы посчитали, что к мониторингу следует привлечь 6000 четвероклассников (всего в Украине их около 400 000). Этого достаточно, чтобы установить, какие тенденции существуют в начальной школе с точки зрения формирования читательских и математических компетенций выпускников. И это будут очень хорошие данные для анализа Министерству образования, НАПНУ и другие «.