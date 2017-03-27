«Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков

27.03.2017 22:48

Постановление суда РФ об аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка является первым этапом спецоперации по дискредитации украинских политиков

Как передает Politeka, об этом рассказал народный депутат («Народный фронт») Андрей Тетерук.

«Мы, скорее всего, имеем дело с четко спланированной спецоперацией по дискредитации украинских политиков, которые стоят на защите Украины от российской агрессии. Это тот сигнал, который они дают своему обществу и, прежде всего, украинцам, что они ни в одном правовом поле не собираются вести. Это часть той агрессии, которую они развернули», — отметил депутат.

Тетерук выразил уверенность, что это лишь первые шаги, и в ближайшее время будет распространяться фейковые новости.

Как писала Politeka, посольство Украины в РФ получило копию сообщения Ессентукинского городского суда Ставропольского края об аресте Арсения Яценюка.

Источник: 112