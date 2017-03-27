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Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією
В інтерв'ю журналістам «Апострофа» Анатолій Октисюк, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, заявив, що найближчим часом вірогідність відновлення нормальних стосунків між Києвом та Москвою не є можливою навіть тоді, коли Україною почнуть керувати більш «прагматичні» політики. Про це інформує replyua.net.
«Протягом найближчих десяти років, як мені видається, немає ніякого сенсу говорити про вірогідність нормалізації відносин між українською та російською державами. Можна у даному випадку навіть провести паралелі з подіями у Грузії – нормалізація відносин є можливою лише за умови, коли в Україні до влади прийдуть нові люди», - висловив переконання експерт.
Разом з цим, додав в інтерв'ю Анатолій Октисюк, навіть після приходу до української влади «прагматиків», котрі будуть прагнути різко поліпшити відносини з РФ, є ще одна частина української громадськості, і саме вона не дасть дозволу на радикальне відновлення стосунків з Росією у сфері економіки, політики та культури. Більше того, ще одним значним фактором, котрий буде продовжувати отруювати відносини з РФ, стане питання Криму та Донбасу.
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, отношения
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