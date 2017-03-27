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Гонтарева назвала имя своего преемника – журналист

27.03.2017 16:30
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Гонтарева назвала имя своего преемника – журналист

Решение об отставке Гонтарева объявит после решения МВФ о выделении очередного кредитного транша

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский, передает Politeka.

По информации журналиста, глава НБУ Валерия Гонтарева назвала президенту Петру Порошенко имя человека, который может занять ее пост после отставки. Преемником может стать глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

Дубинский также сообщил, что об отставке Гонтарева, вероятно, объявит после решения МВФ о выделении очередного кредитного транша.

«В Администрации президента ей обещан иммунитет от судебных преследований до конца каденции Порошенко, и пакетные договоренности о ее неприкосновенности со следующим кандидатом в президенты-преемником, если таковой будет», — написал Дубинский.




Теги: политика, Донбасс, МВФ, преемник
 
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