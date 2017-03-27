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Гонтаревой угрожают физической расправой

27.03.2017 09:37
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Гонтаревой угрожают физической расправой

Валерия Гонтарева, глава Нацбанка Украины, заявила о том, что в ее адрес начали поступать угрозы, а также идет давление из-за ее профессиональной деятельности. 

Как информирует replyua.net, об этом глава НБУ рассказала в интервью Financial Times. «Один крупный олигарх лично грозился физической расправой даже в этом кабинете. Я называю это постоянным преследованием. Также были тонны фейковой информации, клеветы и манипуляций в отношении меня и моих коллег из Нацбанка Украины», заявила Гонтарева. Журналисты издания при этом отметили, что пока Валерия Гонтарева находится в должности главы Нацбанка, в Украине были закрыты 87 финансовых учреждений, кроме того, в конце прошлого года была проведена национализация крупнейшего финансового учреждения страны «ПриватБанка».

«Олигархические банки из всех возможных ресурсов берут деньги, в основном, это вклады физических лиц. Эти средства они инвестируют в свой бизнес. Они верят, что они самые богатые в стране и считают, что все эти деньги им принадлежат», подчеркнула глава НБУ. Напомним, что ранее Гонтарева заявляла о желании покинуть пост главы Нацбанка.



Теги: политика, Донбасс, угрозы
 
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