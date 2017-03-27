Экс-депутат рассказал, кто отдал приказ убить Вороненкова

27.03.2017 12:29

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев уверен, что имя человека, отдавшего приказ убить Дениса Вороненкова, - Олег Феоктистов, генерал ФСБ. Феоктистов совершил слив информации Алексею Навальному, известному оппозиционеру, на основе которой тот сделал фильм о Димоне, рассказал бывший депутат Госдумы в интервью Апострофу, передает УНИАН.

"Важным является то, что источником информации был Феоктистов, и Медведев смог Путину это доказать. Поэтому Путин дал команду Сечину (главе "Роснефти" - УНИАН.) Феоктистова с этой самой позиции уволить. И Сечин в феврале уволил Феоктистова с должности", - заявил Пономарев.

Потому Феоктистов остался генералом ФСБ с оперативными возможностями, но без должности. И в этой ситуации, судя по всему, он вспомнил, во-первых, о своем "любимом" враге, Вороненкове, потому что именно в том самом феврале разразился скандал с его показаниями в деле Януковича.

"Это был такой большой скандал, который был у всех перед глазами. Соответственно, этот человек изменил статус с личного врага Феоктистова на врага государства, вероотступника, которого нужно было наказать по всем мафиозным законам", - убежден экс-российский депутат.

"И в этом случае я думаю, что сценарий был именно такой — как максимум вернуться к активной работе, а как минимум — получить такую индульгенцию на веки вечные. Но для меня лично один маленький вопрос остается: Феоктистов позвонил Путину до убийства или после?" - подчеркнул он.

Но, продолжил Пономарев, все равно ответственность за убийство лежит на Путине. Поскольку именно он создал эту систему, при которой таких людей делают политически неприкосновенными.

Бывший депутат Госдумы рассказал, что Вороненков знал очень много о финансовых интересах высшего генералитета спецслужб. Пока он был в силовых структурах России, это была федеральная служба по контролю оборота наркотиков [ФСКН], и поскольку наркотрафик неразрывно связан с таким понятием, как контрабанда, то, по иерархии, вопросам борьбы с контрабандой занимались в ФСКН.

Именно Вороненков возглавлял это направление в борьбе с контрабандой. Не конкретно наркотиков, а контрабандой как таковой. Он прославился так называемым делом "Трех китов". На поверхности для общественности известны вопросы контрабанды мебели, но на самом деле там очень большое дело с контрабандной перевозки через границу Российской федерации продукции на миллиарды долларов.

"Там реально вопрос миллиардов долларов и бенефициарами были высшие генералы ФСБ. В результате этого уволили 29 генералов ФСБ, весь экономический блок службы. Это было в начале 2000-х годов. С тех пор он стал личным врагом ФСБ", - подчеркнул Пономарев.