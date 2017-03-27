Одессу чуть не накрыло цунами. ВИДЕО

27.03.2017 07:30

Необычное явление наблюдалось 25 марта в море возле Люстдорфа (Черноморка), к югу от мыса Большой Фонтан.

На расстоянии примерно километра от берега появились концентрические волны высотой 1,5-2 метра. При этом остальная поверхность воды была спокойной, пишет издание Думская.

Как сообщают очевидцы, две большие волны с гребнем разошлись кругом от эпицентра и угасли, не достигнув берега, поэтому последствий, как в 2014 году, не было. Место, а также солнечная погода в сочетании с холодной водой, дают основания полагать, что это - небольшое метеорологическое цунами, которое возникает из-за резкой сменой давления воздуха над локальными участками поверхности воды.

Жители данного района высказывают и другую версию происхождения волны - массивный выброс нечистот из трубы водоочистной станции «Южная», но нам она кажется маловероятной в виду силы образовавшегося волнения.

Жители данного района высказывают и другую версию происхождения волны - массивный выброс нечистот из трубы водоочистной станции «Южная», но нам она кажется маловероятной в виду силы образовавшегося волнения.

Источник: from-ua.com