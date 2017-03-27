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Падение Ми-2: сообщили новые подробности

27.03.2017 19:10
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Падение Ми-2: сообщили новые подробности

Стали известны новые подробности падения военного вертолета Ми-2

Как передает Politeka, их сообщает управление связи с общественностью и СМИ ГПУ.

В частности, установили, что вблизи блокпоста в районе населенного пункта Малиновка упал и загорелся Ми-2 18-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных Сил Украины, который выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.

Напомним, в результате катастрофы военнослужащие ВСУ — три члена экипажа и два пассажира погибли. Причиной падения считают столкновение с линией электропередач.

Военная прокуратура сил антитеррористической операции начала досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу летательного аппарата).




Теги: Донбасс, катастрофа, вертолет
 
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