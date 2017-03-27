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ПФУ прекратил сотрудничество с "дочками" российских банков

27.03.2017 12:05
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ПФУ прекратил сотрудничество с "дочками" российских банков

Украинские пенсионеры больше не будут обслуживаться в пяти банках, которые имеют российский государственный капитал и в отношении которых введены санкции, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, информирует Обозреватель.
"Исходя из указа президента Украины от 15 марта 2017 года № 63/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", Пенсионный фонд Украины останавливает финансирование отделений пяти банков, а пенсионерам предложены альтернативные варианты получения пенсий", — пояснили в ПФУ.
Напомним, санкции касаются ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминветбанк"), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк". Этим финучреждениям запрещено размещать у себя деньги, принадлежащие государству Украина.



Теги: Украина, Россия, банк, пенсионный фонд
 
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