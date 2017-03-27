- З'явився прогноз щодо знищення Януковича17:14
- Львовский мусор официально «приютят» в пяти городах17:10
- Почему Порошенко может решиться на перевыборы в Раду16:55
- Гонтарева назвала имя своего преемника – журналист16:30
- Хлеб становится невкусным: что творится на рынке выпечки в Украине16:07
- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією15:55
- Чем опасен для России саммит ГУАМ в Киеве15:37
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- Тотальная монетизация субсидий: в чем подвох14:35
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
Почему Порошенко может решиться на перевыборы в Раду
Ряд признаков говорит, что президент серьезно рассматривает возможность внеочередных выборов
Об этом говорится в статье на портале Politeka «Коалиция на троих или перевыборы?».
Авто констатирует, несмотря на публичные заявления президента Петра Порошенко о нежелательности внеочередных выборов, ряд факторов говорит о том, что такой вариант развития событий не исключен. Так, многие эксперты сходятся во мнении, что уход с поста главы фракции БПП Игоря Грынива, специализирующегося на проведении избирательных кампаний, — свидетельство того, что на Банковой рассматривают вариант внеплановой парламентской перезагрузки.
«Очевидно, что в пропрезидентской команде, публично выступающей против внеочередных выборов, все же готовятся к форс-мажору. Почему? Во-первых, потому что окружение Петра Порошенко продолжает активно его убеждать, что выборы в Раду лучше провести внепланово, пока рейтинг БПП еще позволяет играть по-крупному», — пишет автор.
Вторая причина – коалиция крайне нестабильна. В-третьих, не дремлют и внепарламентские силы, заинтересованные во внеочередной избирательной гонке.
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Порошенко
- Мнение: отмена выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса - предательство
- Рада обратилась к мировому сообществу с призывом не признавать «псевдовыборы» на Донбассе
- Местные выборы пройдут во всей стране, кроме Донбасса и Крыма
- Сегодня Верховная Рада так и не рассмотрела вопрос о выборах в Мариуполе
- Выборы в Мариуполе пройдут 29 ноября
- Верховная Рада "забыла" назначить выборы городского головы в Донбассе
- Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"15:45
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- Журналист: жители Донецка практически смирились с беспределом со стороны боевиков13:50
- В «ДНР» паника: массовое нарушение «воинской» дисциплины и мародерство12:45
- Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку11:50
- Атаки врага на Авдеевку: силы АТО теряют бойцов09:10
- Крушение Ми-2: жуткое видео с места трагедии07:56
- В ближайшие сутки в Украине возможны дожди и мокрый снег22:37
- В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)22:01
- З'явився прогноз щодо знищення Януковича17:14
- Львовский мусор официально «приютят» в пяти городах17:10
- Почему Порошенко может решиться на перевыборы в Раду16:55
- Разработан жилет-канистра16:45
- Гонтарева назвала имя своего преемника – журналист16:30
- Кроссовер впервые пересек Антарктиду16:17
- Хлеб становится невкусным: что творится на рынке выпечки в Украине16:07
- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією15:55
- Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"15:45
- Чем опасен для России саммит ГУАМ в Киеве15:37
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор