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Почему Порошенко может решиться на перевыборы в Раду

27.03.2017 16:55
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Почему Порошенко может решиться на перевыборы в Раду

Ряд признаков говорит, что президент серьезно рассматривает возможность внеочередных выборов

Об этом говорится в статье на портале Politeka «Коалиция на троих или перевыборы?».

Авто констатирует, несмотря на публичные заявления президента Петра Порошенко о нежелательности внеочередных выборов, ряд факторов говорит о том, что такой вариант развития событий не исключен. Так, многие эксперты сходятся во мнении, что уход с поста главы фракции БПП Игоря Грынива, специализирующегося на проведении избирательных кампаний, — свидетельство того, что на Банковой рассматривают вариант внеплановой парламентской перезагрузки.

«Очевидно, что в пропрезидентской команде, публично выступающей против внеочередных выборов, все же готовятся к форс-мажору. Почему? Во-первых, потому что окружение Петра Порошенко продолжает активно его убеждать, что выборы в Раду лучше провести внепланово, пока рейтинг БПП еще позволяет играть по-крупному», — пишет автор.

Вторая причина – коалиция крайне нестабильна. В-третьих, не дремлют и внепарламентские силы, заинтересованные во внеочередной избирательной гонке.

 



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Порошенко
 
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