Рада Балаклійського району виділила кошти на ліквідацію наслідків пошкоджень

27.03.2017 08:10

Балаклійською районною радою було виділено два мільйони гривень для ліквідації руйнівних наслідків пожежі на артилерійських складах Міністерства оборони, які призвели до вибухів боєприпасів, інформує replyua.net з посиланням на «Новое время».



Відповідне рішення було прийнято під час позачергової сесії цієї неділі, 26 березня. Крім того очільник Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський заявив, що ключовою проблемою на сьогоднішній день залишаються пошкодження житлових будівель регіону. Місцевим жителям надаються будівельні матеріали для первинного ремонту.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці закінчили розмінування території Балаклії та навколишніх населених пунктів. Відповідні дані оприлюднила голова Харківської ОДА Юлія Світлична. За інформацією обласної влади, на сьогодні вдалося поновити електропостачання на 95 %. Газопостачання буде в місті за 2-3 днів. Також в Міноборони сьогодні,26 березня, повідомили, що на території складу загасили більшість осередків тління. В регіоні ведеться постійне спостереження з повітря за ситуацією на складах.