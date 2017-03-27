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Россию пропихнут на Евровидение
Европейский вещательный союз проследит, чтобы Россия смогла принять участие в конкурсе «Евровидение-2017», который в этом году состоится в Украине
Об этом, как передает Politeka, в одном из интервью сообщил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.
«Мы дали понять, что ожидаем, чтобы все исполнители смогли выступить на конкурсе. Если решение запретить въезд Самойловой останется в силе, Европейский вещательный союз постарается сделать так, чтобы Россия все-таки смогла принять участие», — заявил Фрайлинг.
Ранее в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (EBU) заявили о намерении добиваться возможности выступления Самойловой на Евровидении.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд Юлии Самойловой на территорию Украины из-за ее выступления в оккупированном Крыму.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Евровидение
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