Стало известно, почему Порошенко и Трамп не встретятся

27.03.2017 14:00

В ближайшее время Петр Порошенко не сможет отправиться в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, однако отмена переговоров связана только с проблемами Белого дома. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом рассказал Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Украины.



Елисеев отметил, что в кадровой политике Белого дома начались проблемы, и именно по этой причине сорвалась поездка украинского главы в США. «Дата визита была предположительно в конце февраля. Однако в то время происходили сложные кадровые процессы в администрации Трампа. К сожалению, в феврале не были заняты ключевые должности в администрации, в Совете национальной безопасности и в Госдепартаменте. Вот почему нет конкретных дат. Нас интересует содержательный визит, а не просто поездка. Кроме даты, мы хотим сформировать четкую повестку, чтобы заключить некоторые договоренности. Продолжение контактов будет, причем на высоком уровне», подчеркнул Елисеев.



По его словам, эта встреча обязательно состоится, и, конечно, всем хочется, чтобы это случилось быстрее.