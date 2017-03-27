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«Сухолучье» Януковича: под суд пойдет теща финансиста Порошенко
Теща финансиста Петра Порошенко Макара Пасенюка попала в список подозреваемых по делу о незаконной передачи в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище Сухолучье
Шевченковский районный суд. Киева назначил на 13 апреля слушания по существу дела о незаконной передаче в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище Сухолучье в Киевской области площадью 17,48 га, передаю Politeka.
Осенью прокуратура направила в суд обвинительный акт по 18 человек, среди которых бывший председатель Киевской областной госадминистрация Вера Ульяненко, а также директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордейчук, помощник премьер-министра Украины (2007 год) Николай Коломиец, директор ООО « дом Лесника »Юрий Булава и другие.
Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении имущества при передаче земельного участка лесного фонда общей площадью 17,48 га Днепровско-Тетеревского лесопромышленного хозяйства на территории Сухолуцькои сельского совета Вышгородского района Киевской области.
Вера Ульянченко в 2006-2009 годах возглавляла Киевскую ОГА, осенью 2015 году ее объявили в розыск по делу об отчуждении лесов Сухолучье, но позже его отменили.
Ульянченко — теща управляющего директора компании ICU Макара Пасенюка, который является финансовым советником президента Петра Порошенко.
В 2008 году на основании распоряжений председателя Киевской ОГА Ульянченко из постоянного пользования ГП «Киевское лесное хозяйство» было изъято 6,99 га лесов, изменен их целевое назначение на земли сельскохозяйственного назначения и безвозмездно передана в собственность 7 граждан. Среди получил землю, была Пасенюк Елена Викторовна.
Елена Пасенюк — дочь от первого брака Виктора Ивченко, мужа Ульянченко.
Прокуратура не смогла пока вернуть эти участки в собственность госпредприятия.
По материалам «Наші гроші».
Теги: политика, Донбасс, суд, Порошенко, Янукович
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