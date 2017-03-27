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Тина Кароль удивила неожиданным признанием

27.03.2017 20:45
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Тина Кароль удивила неожиданным признанием

Народная артистка Украины Тина Кароль, которая в третий раз стала самой красивой женщиной страны, призналась, что не совсем довольна собственной внешностью.

В интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" звезда рассказала, что хотела бы изменить в себе.

По словам Тины, она чувствует себя немного неловко, получив в третий раз звание самой красивой женщины Украины.

"Мне почему-то даже стыдно, я краснею, но под мейк-апом этого не видно, - поделилась Тина. - У меня столько комплексов, если бы вы только знали".

Певица призналась, что хотела бы похудеть.

"Я бы похудела, как, например, Маша Ефросинина умеет так худеть хорошо. Была бы, возможно, порой такой эмоциональной, как Джамала", - отметила артистка.

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Тина Кароль, певица
 
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