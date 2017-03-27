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У Дніпрі побили багатодітну вдову "кіборга" через мову (ВІДЕО)
Багатодітну жінку, дружину загиблого військовослужбовця, який захищав Україну від російської агресії на Донбасі, в одному із магазинів Дніпра побили за українську мову та вирвали з вуха сережку у формі тризуба. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «ТСН», передає replyua.net.
Овдовіла мати п’ятьох дітей Щасна Анна прийшла до магазину для того, щоб купити чорні та червоні стрічки, з яких вони вдома роблять подарунки для наших захисників на Донбасі. Але на цей раз покупку зробити не вдалося – продавщиці того самого магазину не сподобалося, якою мовою до неї звернулася Анна.
«Вона бере ці стрічки, згрібає їх з прилавку та ховає від моїх очей. Після чого каже: ідіть звідси! Я дістала телефон та перепитала: ви не хочете продавати мені товар лише тому, що я до вас звернулася українською мовою? На що у відповідь: «Да! Идите отсюда!». Ну тут мені стало прикро», - розповіла постраждала. Після цього, за словами власниці сусіднього ательє, Анну за косу витягли з того магазину та ще й розбили телефон. «Тут люди не розуміють української мови і вони не хочуть нею спілкуватися. Тому на фоні цього відбулася бійка», - розповіла вона. Після цього Щасна викликала поліцію. На місце події прибув російськомовний наряд.
Теги: Донбасс, избиение, язык, киборг, Днепр
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