В Балаклее работают пиротехники: раздаются одиночные взрывы

27.03.2017 10:00

По состоянию на 20:00 26 марта на технической территории арсенала в Балаклее наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УП.

"На технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв на 2 часа. Радиус разлета осколков не выходит за пределы технической территории арсенала", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Балаклея и 9 населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищены от взрывоопасных предметов.

"Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены 3 пожарные автоцистерны", - отметили в ГЧСЧ.

Всего с начала работ изъято 1 тыс. 92 взрывоопасных предметов. К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники.