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В Канаді знов заговорили про зброю для України
В канадському парламенті було зареєстровано петицію з закликом надати озброєння для України, повідомляє replyua.net з посиланням на «Новое время».
Петицію було внесено до бази документів цього тижня, 21 березня. Можливість підтримати її є до 19 липня поточного року. На даний момент необхідно ще чотири сотні голосів на користь петиції, аби її змогли винести на парламентські обговорення. Цей документ отримав позитивне схвалення від представника партії консерваторів депутата Джеймса Безана. Він зазначив, що загострення ситуації на українському Донбасі завдяки підтримці РФ угрупувань бойовиків є сигналом до того, щоб надати українцям летальну зброю. Крім надання зброї, в петиції пропонується ухвалити угоду про співпрацю Канади та України в сфері оборони. Напередодні український дипломатичний представник в Канаді Андрій Шевченко відмічав, що офіційний Київ досі має потребу в збройній допомозі. Запит щодо цього було надіслано до Канади ще в 2014 році.
Нагадаємо, з пропозицією надати українцям летальну зброю вкотре виступив американський сенатор Джон Маккейн. Він заявив, що планує обговорити це питання з держсекретарем Рексом Тіллерсоном.
Теги: Украина, Донбасс, Канада, летальное вооружение
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