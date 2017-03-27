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З'явився прогноз щодо знищення Януковича
На сьогоднішній день колишній президент України Віктор Янукович являється тягарем навіть для Російської Федерації. А це у свою чергу загрожує для нього ліквідацією. Про це у понеділок, 27-го березня, розповів представник парламентської фракції «Блок Петра Порошенка», радник міністра інформаційної політики Бригинець Олександр, інформує replyua.net.
«Я переконаний що на сьогоднішній день Янукович нікому не потрібен. Якщо б російська влада могла заборонити йому в’їзд до своєї держави – вона б це зробила. На сьогодні Янукович являється тягарем фактично для всіх, з ким він пов'язаний. І якщо більшість не хоче бачити Януковича живим, то не складно спрогнозувати, що саме з ним відбудеться у найближчий час. І на мою думку, це досить реальний варіант», - зазначив він.
Як повідомлялося раніше, ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко запропонував заборонити в’їзд на територію окупованої Донецької області Януковичу та його оточенню. Пізніше російський адвокат Марк Фейгін припустив, що така ситуація може бути пов’язана з тим, що головний донецький бойовик боїться, що його замінять на якогось регіонала, оскільки час його головування наближається до логічного завершення.
Теги: политика, Донбасс, Янукович
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