- Долги по зарплате побили новый рекорд14:40
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы 14:00
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Названа новая дата безвиза для Украины13:20
- Украина начинает страдать от нехватки воды, – Минэкологии12:40
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево12:20
- Песков тайно прибыл в Луганск для смены "руководства ЛНР"12:00
- В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность11:40
- Путин готовит вторжение в Украину из Беларуси10:54
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней 09:40
Долги по зарплате побили новый рекорд
Ситуация с выплатами зарплаты в Украине продолжает ухудшаться. Общая задолженность по выплате заработной платы в феврале в Украине выросла на 4,6% и на 1 марта 2017 года составила 1995,3 млн грн. Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Госстат.
Согласно данным статистики, сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась в феврале на 8,8% и на 1 марта 2017 года составила 946,9 млн грн.
Уточняется, что увеличение задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксировано в Ровненской (в три раза), Хмельницкой (на 68,3%), Черкасской (на 44%), Луганской (на 14,2%), Запорожской (на 5,9%), Ивано-Франковской (на 5,8%), Днепропетровской (на 5,6%), Закарпатской (на 4,2%) областях и Киеве (на 12,3%).
Задолженность по зарплате в феврале сократилась в Черновицкой (на 67,2%), Тернопольской (на 54,5%), Волынской (на 42%), Полтавской (на 8,1%), Сумской (на 4,7%), Херсонской (на 4,6%), Черниговской (на 3,4%) и Львовской (на 3%) областях. К началу марта основная часть задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (75,1%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,7%). При этом более половины задолженности сформировано в Донецкой (27%), Луганской (15,2%), и Харьковской (10%) областях.
В феврале-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась по операциям в сфере образования и здравоохранении на 10,1% (до 6,96 млн грн) и (до 8,7 млн грн) соответственно, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 9,1% (до 19,7 млн грн), информации и телекоммуникации — на 8,8% (до 2,9%), искусстве, спорте, развлечениях — на 7,5% (до 3,8 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,1% (до 111,5 млн грн), промышленности – на 5,9% (до 1481,9 млн грн), в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 4,3% (до 19,2 млн грн), госуправлении и обороне – на 2,2% (до 3,9 млн грн).
Напомним, как сообщили специалисты международного кадрового портала hh.ua, по данным их исследований за февраль, только каждый пятый украинец отметил, что его зарплата в 2017 году увеличилась.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, госкомстат, долги
- Задолженность по выплате зарплаты в Украине уменьшилась
- Самую большую зарплату в Украине получают авиаторы и финансисты
- ДНРовцы предъявляют Украине требование погасить почти 2 млн.грн. задолженности по зарплатам
- Контрактников отпугивает смешная зарплата
- Донецкая область установила печальный рекорд
- Задолженность по зарплате в Украине сокращается
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы 14:00
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево12:20
- Песков тайно прибыл в Луганск для смены "руководства ЛНР"12:00
- В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность11:40
- На КПВВ в зоне АТО образовалась очередь почти из 800 автомобилей11:05
- В Мариуполе горела Набережная10:21
- Боевики ЛНР ограбили птицефабрику в Луганской области и убили двух ее сотрудниц09:55
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней 09:40
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- В «ЛНР» готовится смена власти08:52
- Долги по зарплате побили новый рекорд14:40
- УЕФА выделила два миллиона евро на развитие крымского футбола14:30
- Иран готов предоставить России свои военные базы14:20
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы 14:00
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Сингапурские ученые "телепортировали" лимонад (ВИДЕО)13:30
- Названа новая дата безвиза для Украины13:20
- Суд ЕС признал законными санкции против Роснефти13:00
- Украина начинает страдать от нехватки воды, – Минэкологии12:40
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево12:20
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка10:37
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор