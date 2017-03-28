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"Я не люблю жидов, кацапов и хохлов", - кто еще не угодил эксцентричной Надежде Савченко
После евреев скандальная нардеп жестко прошлась по украинцам и русским, добавив при этом, что она не расистка и не антисемитка. В своем интервью в эфире телепрограммы "Гордон" эксцентричная народный депутат Надежда Савченко прокомментировала свое высказывание в сторону евреев, заявив, что страну, в которой 80% евреев находятся при власти, нельзя назвать антисемитской.
Напомним, о своей неприязни к так называемым "жидам" у власти она завила во время эфира на одном из украинских телеканалов, поддержав высказывание жительницы из Кривого Рога Людмилы Григорьевны, которая посетовала на то, что Украина сейчас находится под "еврейским игом". "Я не люблю жидов.
Я уже неоднократно говорила, что нет плохого народа, есть плохие люди. И есть они в каждом народе. Точно так же, как есть украинцы, а есть – хохлы, есть россияне, а есть – кацапы, есть поляки, а есть – ляхи.
Украину очень трудно назвать антисемитской страной, потому что на 2% проживающих в ней евреев их при власти процентов 80", - заявила Савченко. При этом она попыталась оправдать жительницу Кривого рога, заявив:"Наверное, когда женщина говорила, что у нас "еврейское иго" (скорее всего, она хотела сказать "жидовское иго"), то прежде всего имела в виду то, что в Украине при власти находятся не лучшие представители своего народа, своей нации".
В то же время политолог Тарас Березовец публично попросил прощения у еврейского народа за высказывания одиозной депутатши, назвав их недостойными.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, евреи, страна, власть
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