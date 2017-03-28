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Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе 31 марта

28.03.2017 15:39
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Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе 31 марта

Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе 31 марта на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщает "Укринформ".

Украинскую делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Павел Климкин. Заседание комиссии пройдет в рамках встречи глав МИД стран Альянса и партнеров.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят актуальные вопросы адаптации военно-политического блока к новым вызовам и угрозам, а также подготовку к саммиту Альянса, который пройдет в Брюсселе 25 мая.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Брюссель, НАТО, МИД, Климкин
 
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