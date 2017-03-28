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"Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
Популярный врач Евгений Комаровский поделился страшными прогнозами на своей странице в Фейсбуке. Врач считает, что парламент игнорирует острые проблемы украинского здравоохранения и предупредил украинцев о роковых последствиях, к которым приведет отказ от реформы здравоохранения, которую в ближайшее время должны рассмотреть депутаты Верховной Рады.
"Имеется готовый пакет законопроектов, касающийся реформы здравоохранения. Если Рада немедленно не приступит к рассмотрению, то, с учетом особенностей нашего бюджетного процесса и высоковероятных грядущих выборов, реформа здравоохранения не начнется в лучшем случае в ближайшие 2 года, а скорее всего — в ближайшие 5 лет. Люди, которые похоронят реформу, похоронят миллионы украинцев. Если вы надеетесь, что вас и ваших близких это не коснется, — мне вас жаль", - жестко написал Комаровский.
По его словам, реформу здравоохранения саботируют медики, в погоне за рейтингами игнорируют политические силы и отчаянно вытесняют из информационного поля. "Если у вас нет денег, то у вас нет шансов получить медицинскую помощь. Но подлинный ужас ситуации состоит в том, что наличие денег, в свою очередь, не гарантирует ничего! Ни честного, действительно необходимого обследования, ни правильного диагноза, ни современного лечения без садизма, фуфломицинов и лекарственного фальсификата", - говорит доктор о существующей ситуации в украинской медицине. В этих условиях, считает Комаровский, нельзя откладывать реформу из-за страха, что станет хуже. "Но это же безумие! Куда еще хуже? Самое странное в этих условиях — видеть, чем занимаются наши депутаты и какие президентские инициативы являются неотложными. Ребята, опомнитесь, электорат скоро вымрет — некому будет рейтинг формировать!" – отметил доктор. Комаровский говорит, что несколько раз перечитал предлагаемые законопроекты для реформирования системы медицины в Украине, и считает их реальными шагами к тому, чтобы изменить "медицинский беспредел". "Информирую всех нелюбителей Супрун: она лично не имеет никакого отношения к подготовленным законопроектам. Ну, так совпало, что именно сейчас есть готовые законы и есть люди, готовые эти законы отстаивать. Законы разрабатывались несколько лет при участии десятков международных экспертов — врачей, экономистов, юристов. Самое обидное состоит в том, что особой альтернативы нет и не предвидится — если депутаты не будут ЭТО рассматривать сейчас, значит, ЭТО будут рассматривать другие депутаты через 2 года или через 5. Да, похороним еще два миллиона человек или пять миллионов, делов-то", - отрезвляюще пишет он. Доктор делает акцент на том, что предлагаемая реформа уже успешно апробирована в Польше, Хорватии, Венгрии, Литве, Италии, Канаде, Испании, Норвегии. В то же время, Комаровский называет аморальным и нелогичным то, что судьбу сорока миллионов украинцев определяет "кучка миллионеров, которые лечатся за пределами Украины". "Я получил сотни писем с примерно одинаковым рассказом о том, как молодая девочка, полная самых радужных надежд, идет к гинекологу с вестью о беременности — и получает совет сделать аборт. Похоже, они еще не решили, кто отправит девочку в операционную. Но они прекрасно знают: аборт намного проще, чем организация родов и уход за ребенком. При этой власти другой беременности не будет", - пишет врач. В заключение, он еще раз отметил, что еcли до 16 мая 2017 года не будет проголосован закон о "Государственных финансовых гарантиях по предоставлению медицинских услуг…", реформа медицины будет отложена на 4–5 лет.
Теги: Донбасс, прогноз, реформа, медицина, Евгений Комаровский
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