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"Россия будет соблюдать Минские соглашения! В противном случае санкции будут значительно усилены", - Порошенко провел переговоры с послами G7

28.03.2017 07:50
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"Россия будет соблюдать Минские соглашения! В противном случае санкции будут значительно усилены", - Порошенко провел переговоры с послами G7

Президент Петр Порошенко провел переговоры с послами стран-членов "Большой семерки" и Европейского Союза, по итогам которых государства поддержали политику официального Киева в плане реализации реформ и пообещали усилить международные санкции в том случае, если Москва не будет соблюдать Минские соглашения. Об этом сообщает официальное представительство главы государства, передает "Диалог.UA".

В сообщении пресс-службы говорится о том, что все стороны, принимавшие участие в переговорах, приняли решение о продолжении давления на РФ с целью соблюдения Москвой Минских соглашений. Если Кремль не будет предпринимать никаких действия, международное сообщество усилит санкции. Кроме того, G7 и Евросоюз выразили полную поддержку Украине по вопросу проведения реформ. В частности, это касается антикоррупционных реформ, децентрализации, энергетики и судебной реформы.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Европейский союз, Российская Федерация, Порошенко, Минские договоренности
 
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