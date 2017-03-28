Суд в Белоруссии постановил депортировать двух задержанных в Минске украинцев, третий арестован на 15 суток

28.03.2017 19:10

Суд в Белоруссии постановил депортировать в Украину 2 украинцев, задержанных на митинге в Минске 25 марта. Об этом "Українським новинам" сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Во время протестных акций в Минске задержаны 3 гражданина Украины. Один из них привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток. По отношению к двум другим суд принял решения депортировать их в Украину", - сказал он.

Также Кирилич сообщил, что на данный момент задержанные украинцы пребывают в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Посольство Украины в Беларуси обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Белоруссии с просьбой способствовать предоставлению разрешения сотруднику консульства посетить задержанных украинцев.

Причины задержания украинцев квалифицируют как мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностному лицу государственного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Источник 112.ua