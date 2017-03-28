Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Суд в Белоруссии постановил депортировать двух задержанных в Минске украинцев, третий арестован на 15 суток

28.03.2017 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Суд в Белоруссии постановил депортировать двух задержанных в Минске украинцев, третий арестован на 15 суток

Суд в Белоруссии постановил депортировать в Украину 2 украинцев, задержанных на митинге в Минске 25 марта. Об этом "Українським новинам" сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Во время протестных акций в Минске задержаны 3 гражданина Украины. Один из них привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток. По отношению к двум другим суд принял решения депортировать их в Украину", - сказал он.

Также Кирилич сообщил, что на данный момент задержанные украинцы пребывают в центре изоляции правонарушителей в Минске.
Посольство Украины в Беларуси обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Белоруссии с просьбой способствовать предоставлению разрешения сотруднику консульства посетить задержанных украинцев.

Причины задержания украинцев квалифицируют как мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностному лицу государственного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Минск, суд, митинг, арест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх