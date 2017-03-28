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Суд в Белоруссии постановил депортировать двух задержанных в Минске украинцев, третий арестован на 15 суток
Суд в Белоруссии постановил депортировать в Украину 2 украинцев, задержанных на митинге в Минске 25 марта. Об этом "Українським новинам" сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.
"Во время протестных акций в Минске задержаны 3 гражданина Украины. Один из них привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток. По отношению к двум другим суд принял решения депортировать их в Украину", - сказал он.
Также Кирилич сообщил, что на данный момент задержанные украинцы пребывают в центре изоляции правонарушителей в Минске.
Посольство Украины в Беларуси обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Белоруссии с просьбой способствовать предоставлению разрешения сотруднику консульства посетить задержанных украинцев.
Причины задержания украинцев квалифицируют как мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностному лицу государственного органа при исполнении им служебных обязанностей.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Минск, суд, митинг, арест
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