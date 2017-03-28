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В Киеве упавшее дерево разбило автомобили

28.03.2017 08:30
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В Киеве упавшее дерево разбило автомобили

В Киеве дерево упало на припаркованные автомобили. Инцидент произошел на Русановской набережной, сообщает сайт 044.ua. 

Как уточняет СМИ, ветка акации упала на припаркованные на газоне автомобили. "Между Русановской набережной 20 и 18/1 рухнула старая акация", – говорится в сообщении.

По информации канала 112 Украина, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.


Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, Киев, СМИ, дерево, автомобиль
 
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