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В киевском метро поймали мужчину с охапкой гранат
В Киеве на станции метро "Вокзальная" работники полиции задержали мужчину, у которого изъяли пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, сотню патронов и два ножа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киеве.
Отмечается, что сотрудник управления полиции метрополитена, который нес службу на станции метро "Вокзальная", заметил в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласил в комнату полиции. Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, 9 запалов и два ножа.
Правоохранители установили личность злоумышленника — это 22-летний уроженец Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он сообщил следствию, что нашел боеприпасы в поезде, в котором недавно ехал.
Следственным отделом управления полиции метрополитена ГУ Нацполиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, полиция, метро, гранаты
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