Во Львове прокурора задержали при получении 12 тыс. грн взятки

28.03.2017 07:28

Прокурора Львовской местной прокуратуры №1 разоблачили во взяточничестве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Служба СБ Львовской обл. совместно с Генеральной инспекцией ГПУ задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 12 000 гривен прокурором Львовской местной прокуратуры №1, юристом 1 класса Калифицким Николем Александровичем от обвиняемой в уголовном производстве за содействие в применении наиболее мягкой меры наказания", – написал Луценко.

Он добавил: "Во время получения неправомерной выгоды в размере 12 000 грн коррупционера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы фигуранта".

Источник 112.ua