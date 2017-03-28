Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Во Львове прокурора задержали при получении 12 тыс. грн взятки

28.03.2017 07:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Львове прокурора задержали при получении 12 тыс. грн взятки

Прокурора Львовской местной прокуратуры №1 разоблачили во взяточничестве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Служба СБ Львовской обл. совместно с Генеральной инспекцией ГПУ задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 12 000 гривен прокурором Львовской местной прокуратуры №1, юристом 1 класса Калифицким Николем Александровичем от обвиняемой в уголовном производстве за содействие в применении наиболее мягкой меры наказания", – написал Луценко.

Он добавил: "Во время получения неправомерной выгоды в размере 12 000 грн коррупционера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы фигуранта".

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Львов, прокурор, взятка, вымогательство, прокуратура, СБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх