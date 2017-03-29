Детективы НАБУ пришли с обыском в НБУ – СМИ

29.03.2017 17:25

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят следственные действия в здании Национального банка Украины, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"НАБУ проводит процессуальные действия в здании Нацбанка", – заявили в САП в среду.

В то же время собеседник агентства не уточнил, в рамках какого производства проводятся следственные действия.

Источник segodnya.ua