"Донбасс" в овертайме уступил "Кременчуку"

29.03.2017 12:10

В Кременчуге на льду спортивного комплекса "Айсберг" подопечные Сергея Витера в равной борьбе уступили хоккеистам "Кременчука".

Команды уже в самом начале встречи обменялись забитыми голами: и Богдан Дьяченко, и Эдуард Захарченко не смогли справиться с первыми ударами в створ своих ворот. Однако после этого вратари сыграли сверхнадежно, в результате чего обе команды ушли на перерыв при равном счете.

В самом начале второго периода дончане вышли вперед: Александр Победоносцев и Сергей Бабинец вывели на удар Никиту Буценко, который уверенно реализовал момент. Так была забита первая шайба в большинстве в этом противостоянии. Уже в ответной атаке горожане могли сравнять счет, однако уверенно в рамке отстоял Дьяченко. Тем не менее, и на второй перерыв команды ушли при равном счете – Максим Слыш сумел переиграть вратаря "Донбасса".

В третьем периоде хоккеисты также не смогли выявить сильнейшего: на гол Юрия Петранговского подопечные Сергея Витера ответили голом в исполнении тройки Виктора Захарова. Таким образом игра закономерно перешла в овертайм. В котором команды продолжили радовать своих болельщиков яркой игрой. Удачливее в этом марафоне оказались подопечные Дмитрия Пидгурского, которые на тринадцатой минуте овертайма смогли вырвать победу в матче и сравнять счет в серии. Теперь финал переезжает в Дружковку, где командам придется начинать все с начала.

Третий матч финальной серии плей-офф УХЛ состоится в пятницу 31-го марта. "Донбасс" и "Кременчук" переедут на площадку дончан в Дружковку. Начало поединка и прямой трансляции на XSPORT – в 18:35.

Счет в серии - 1:1.

Кременчук - Донбасс - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Кирющенков (Коваленя, Гриценко), 04:31, 1:1 Нименко (Захаров, Кугут), 05:54, 1:2 Буценко (Победоносцев, Бабинец - больш.), 22:14, 2:2 Слыш (Коренчук, Кузьмик), 33:58, 3:2 Петранговский (Кича), 52:58, 3:3 Захаров (Кочетков, Егоров), 55:08, 4:3 Кича (Гниденко, Петранговский), 72:18.

Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Андрейкив; Петранговский – Гниденко (А) – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Гаврик – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода; Кича – Мельников – Чернышенко, Дегтярев – Савицкий.

Донбасс: Дьяченко (Царегородцев); Егоров – Захаров – Кочетков, Сырей – Кугут (А); Никифоров – Шафаренко – Р. Благой, Яковлевс – Вл. Алексюк; Бабинец (А) – Буценко – Лялька, Победоносцев – Петрухно; Нименко – Бондарев (К) – Рамазанов, Каменьков – Григорьев.

Источник: http://hcdonbass.com/