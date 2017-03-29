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Ляшко получает зарплату у Порошенко 2-3 млн. долларов в месяц! — Онищенко. ВИДЕО
29.03.2017 14:05
Александр Онищенко в интервью Геннадию Балашову рассказал очень интересные подробности про деятельность депутата Олега Ляшко в Верховной Раде Украины.
Полная версия интервью Онищенко «Порошенко ради рейтинга готов всех сдать».
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, Верховная Рада, депутаты, Порошенко
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