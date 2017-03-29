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НАБУ раскрыло причины масштабного обыска в Нацбанке

29.03.2017 21:50
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НАБУ раскрыло причины масштабного обыска в Нацбанке

Антикоррупционеры расследуют злоупотребления чиновников в 2015–2016 годах и для этого проводят изымают различных документов в главном банке Украины. В антикоррупционном бюро объяснили причины обыска в помещениях Нацбакна. Сотрудники НБУ предоставляют документы детективам НАБУ и сотрудникам департамента защиты экономики Нацполиции. В здании проходят следственные действия, сообщает "Диалог UA".

В НАБУ подчеркивают, что сотрудники Нацбанка добровольно предоставляют нужные документы. Также сообщается, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка.

Последние в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков совершили действия, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов.

Как сообщили в антикоррупционном бюро, эти финансовые махинации произошли в 2015–2016 годах. Отмечается, что сотрудники НБУ добровольно предоставляют документы правоохранителям, которые проводят в здании следственные действия.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, НБУ, банк, коррупция, НАБУ, Нацполиция
 
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