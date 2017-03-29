Обстрел консульства в Луцке: Польша требует объяснений

29.03.2017 13:25

Министерство иностранных дел Польши готовит ноту протеста в связи с обстрелом неизвестными здания консульства этой страны в Луцке. «Мы подтверждаем, что после полуночи по местному времени 29 марта в здании Генерального консульства в Луцке дошло до взрыва… В МИД вызван посол Украины в Польше. Наше посольство в Киеве также заявит ноту протеста в МИД Украины», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Польские дипломаты ожидают от украинской стороны скорейшего выяснения обстоятельств происшествия и задержания исполнителей, а также обеспечения более эффективной охраны дипломатических учреждений.

Стоит отметить, что в поимке преступников заинтересована и Украина. Об этом в частности, заявил глава МИДа нашей страны Павел Климкин.

«Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с РП. Делаем все, чтобы виновные были наказаны», — отметил он.

Напомним, взрыв в здании генконсульства Польши в Луцке прогремел сегодня, 29 марта, после полуночи.

«Это был настоящий теракт. Хотели убить людей», — заявил консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки.

Тем временем в полиции установили, что по зданию стреляли из противотанкового гранатомета РПГ-22. Злоумышленники целились в окно последнего этажа. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Теракт».

В связи с инцидентом консульство сегодня не работает.

Источник fakty.ua