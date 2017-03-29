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Обстрел консульства в Луцке: Польша требует объяснений
Министерство иностранных дел Польши готовит ноту протеста в связи с обстрелом неизвестными здания консульства этой страны в Луцке. «Мы подтверждаем, что после полуночи по местному времени 29 марта в здании Генерального консульства в Луцке дошло до взрыва… В МИД вызван посол Украины в Польше. Наше посольство в Киеве также заявит ноту протеста в МИД Украины», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.
Польские дипломаты ожидают от украинской стороны скорейшего выяснения обстоятельств происшествия и задержания исполнителей, а также обеспечения более эффективной охраны дипломатических учреждений.
Стоит отметить, что в поимке преступников заинтересована и Украина. Об этом в частности, заявил глава МИДа нашей страны Павел Климкин.
«Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с РП. Делаем все, чтобы виновные были наказаны», — отметил он.
Напомним, взрыв в здании генконсульства Польши в Луцке прогремел сегодня, 29 марта, после полуночи.
«Это был настоящий теракт. Хотели убить людей», — заявил консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки.
Тем временем в полиции установили, что по зданию стреляли из противотанкового гранатомета РПГ-22. Злоумышленники целились в окно последнего этажа. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Теракт».
В связи с инцидентом консульство сегодня не работает.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Луцк, Волынская область, протест, теракт, МИД
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