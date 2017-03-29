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ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ

29.03.2017 16:46
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ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ

С 18 по 20 апреля школа донецкого клуба проведет обучающий курс для профильных специалистов и представителей родительских комитетов детских команд. C 18 по 20 апреля ДЮСШ ХК «Донбасс» проведет открытый семинар для детских тренеров по хоккею и представителей родительских комитетов команд.

Содержание семинара:
1. Планирование учебно–тренировочного процесса (годовой план, рабочий план, план-конспект).
2. Программа подготовки юных хоккеистов:
2.1 возраст 6-7 лет;
2.2 возраст 7-8 лет;
2.3 возраст 8-9 лет;
2.4 возраст 9-10 лет.
3. Развитие игрового мышления детей в возрасте 6-10 лет.
4. Игры в хоккей для детей 6-10 лет:
4.1 на одной части хоккейной площадки;
4.2 на мини-площадке;
4.3 на миди-площадке;
4.4 на макси-площадке;
4.5 на всю площадку.

Объем семинара:
Практическая подготовка на льду: 3 занятия по 1,5 часа
Теоретическая подготовка: 3 занятия по 2 часа

Принять участие:
Участие в семинаре бесплатно.
Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны.

Регистрация участников [email protected] или по телефону
+38 (099) 030 30 08.
Подтверждение участия до 10.04.2017 г.

Материалы:
По окончании семинара каждой ДЮСШ, тренеры которой пройдут обучающий курс, будут предоставлены печатные варианты:
1. Программы с полным набором упражнений для детей 6-10 лет.
2. Программы для игр в хоккей на ограниченном участке поля (правила соревнований, регламент, методические особенности и т.д.)
Общий объем материалов более 500 страниц.
Материалы также будут доступны в электронном формате.

Место проведения:
Дружковка, ледовая арена «Альтаир»

Дополнительная информация
Семинар проводит директор детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс» Сергей Петров.

СПРАВКА
Карьера
1979 - 1982 Игрок, ХК "Химик", Днепродзержинск, Украина
1982 - 1983 Директор ДЮСШ, Днепродзержинск, Украина
1984 - 2001 ДЮСШ, Донецк, Украина
2001 - 2002 ХК "Донбасс", Донецк, Украина
2002 - 2006 ХК "Газовик", Тюмень, Россия
2006 - 2007 СДЮСШ "Металлург-92", Магнитогорск, Россия
2007 - 2009 СДЮСШ "Ак Барс", Казань, Россия
2009 - 2010 СДЮШОР "Дизель", Пенза, Россия
2010 - 2014 Директор КВУУ ДЮСШ №7, Донецк, Украина
2014 - н.в. Директор ОО "ДЮСШ ХК "Донбасс", Дружковка, Украина

Среди воспитанников Сергея Петрова двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский, 11 воспитанников в настоящее время играют в Континентальной хоккейной лиге, 15 воспитанников – в Высшей хоккейной лиге.

В обучающем курсе могут принять участие представители родительских комитетов детских команд.

Справки по телефону:
+38 (099) 030 30 08 Анна Исенко

Пресс-служба ХК «Донбасс»



Теги: Украина, Донбасс, спорт, хоккей, семинар
 
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