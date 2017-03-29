ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ

29.03.2017 16:46

С 18 по 20 апреля школа донецкого клуба проведет обучающий курс для профильных специалистов и представителей родительских комитетов детских команд. C 18 по 20 апреля ДЮСШ ХК «Донбасс» проведет открытый семинар для детских тренеров по хоккею и представителей родительских комитетов команд.

Содержание семинара:

1. Планирование учебно–тренировочного процесса (годовой план, рабочий план, план-конспект).

2. Программа подготовки юных хоккеистов:

2.1 возраст 6-7 лет;

2.2 возраст 7-8 лет;

2.3 возраст 8-9 лет;

2.4 возраст 9-10 лет.

3. Развитие игрового мышления детей в возрасте 6-10 лет.

4. Игры в хоккей для детей 6-10 лет:

4.1 на одной части хоккейной площадки;

4.2 на мини-площадке;

4.3 на миди-площадке;

4.4 на макси-площадке;

4.5 на всю площадку.

Объем семинара:

Практическая подготовка на льду: 3 занятия по 1,5 часа

Теоретическая подготовка: 3 занятия по 2 часа

Принять участие:

Участие в семинаре бесплатно.

Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны.

Регистрация участников [email protected] или по телефону

+38 (099) 030 30 08.

Подтверждение участия до 10.04.2017 г.

Материалы:

По окончании семинара каждой ДЮСШ, тренеры которой пройдут обучающий курс, будут предоставлены печатные варианты:

1. Программы с полным набором упражнений для детей 6-10 лет.

2. Программы для игр в хоккей на ограниченном участке поля (правила соревнований, регламент, методические особенности и т.д.)

Общий объем материалов более 500 страниц.

Материалы также будут доступны в электронном формате.

Место проведения:

Дружковка, ледовая арена «Альтаир»

Дополнительная информация

Семинар проводит директор детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс» Сергей Петров.

СПРАВКА

Карьера

1979 - 1982 Игрок, ХК "Химик", Днепродзержинск, Украина

1982 - 1983 Директор ДЮСШ, Днепродзержинск, Украина

1984 - 2001 ДЮСШ, Донецк, Украина

2001 - 2002 ХК "Донбасс", Донецк, Украина

2002 - 2006 ХК "Газовик", Тюмень, Россия

2006 - 2007 СДЮСШ "Металлург-92", Магнитогорск, Россия

2007 - 2009 СДЮСШ "Ак Барс", Казань, Россия

2009 - 2010 СДЮШОР "Дизель", Пенза, Россия

2010 - 2014 Директор КВУУ ДЮСШ №7, Донецк, Украина

2014 - н.в. Директор ОО "ДЮСШ ХК "Донбасс", Дружковка, Украина

Среди воспитанников Сергея Петрова двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский, 11 воспитанников в настоящее время играют в Континентальной хоккейной лиге, 15 воспитанников – в Высшей хоккейной лиге.

В обучающем курсе могут принять участие представители родительских комитетов детских команд.

Справки по телефону:

+38 (099) 030 30 08 Анна Исенко

Пресс-служба ХК «Донбасс»