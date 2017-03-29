Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных

29.03.2017 07:46

Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных средств с карточных счетов и на безналичные операции. Об этом сообщает Сегодня с ссылкой на пресс-службу банка.

"Уважаемые клиенты. Информируем вас о том, что с 28.03.2017 года отменяются все ранее установленные суточные лимиты на совершение операций с использованием корпоративных карт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сбербанк снял ограничения на операции по снятию наличных средств с карточных счетов и на любые безналичные операции с карточных счетов.

Напомним, 27 марта стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка. Основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка России выступит сын владельца нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева Саид.