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Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных
Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных средств с карточных счетов и на безналичные операции. Об этом сообщает Сегодня с ссылкой на пресс-службу банка.
"Уважаемые клиенты. Информируем вас о том, что с 28.03.2017 года отменяются все ранее установленные суточные лимиты на совершение операций с использованием корпоративных карт", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Сбербанк снял ограничения на операции по снятию наличных средств с карточных счетов и на любые безналичные операции с карточных счетов.
Напомним, 27 марта стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка. Основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка России выступит сын владельца нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева Саид.
Теги: Донбасс, наличные, Сбербанк, ограничение
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