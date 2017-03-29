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В Днепре подросток бросился под машину. ВИДЕО

29.03.2017 08:23
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В Днепре подросток бросился под машину. ВИДЕО

Водитель из Днепра зафиксировал на видеорегистратор, как мальчик бросился под колеса автомобиля.
Информатор узнал об этом из видео, которое разместил на Youtube Сергей Поддубный.
Двое парней стояли на обочине, после чего один из них, будто выжидая момента, ринулся под колеса проезжающей машины.
Мальчик оказался на капоте, потом упал на дорогу. К счастью, ребенок не пострадал, после этого он встал и ушел. Его друг направился за ним. Водитель, под колеса которого бросился парень, пытался догнать детей.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, машина, подросток, Днепр
 
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