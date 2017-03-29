В Киеве кассир банка похитила более миллиона

29.03.2017 15:45

Кассир на протяжении четырех лет списывала деньги со счетов клиентов. Прокуратура Киевской области направила в суд акт в отношении экс-сотрудницы Ощадбанка, которую обвиняют в присвоении денежных средств вкладчиков на сумму более 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили , что кассир присвоила денежные средства вкладчиков на сумму 1 223 тыс грн.

"Установлено, что 41-летняя женщина, занимая должность контролера-кассира в отделении Ощадбанка в Обуховском районе, имея полный доступ к информации по счетам вкладчиков банков и самых счетов, в течение 2011-2015 годов путем неоднократной подделки документов и подписей вкладчиков, завладела денежными средствами около 90 граждан на вышеуказанную сумму", - сказано в сообщении.

Кроме того, после выявленного преступления банк вернул вкладчикам их денежные средства в полном объеме.

Источник korrespondent.net