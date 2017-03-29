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Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика
Власти Чечни угрожают убийством нардепу ВР Украины Игорю Мосийчуку. Скандальное заявление сделал председатель парламента Чечни Магомед Даудов на собственной странице в социальной сети.
Свои угрозы убить украинца чеченец описал, использовав метафору о "цинковом поезде", пишет "Диалог.уа".
Даудов сообщил, что если Мосийчук сейчас захочет организовать военный поход против России и Чечни, то чеченцы готовы к такому развитию событий - он напомнил случай двух украинцев Клыха и Карпюка, которых россияне приговорили к длительным срокам тюремного заключения.
Давудов заявил, что аналогичным образом готов поступить с Мосийчуком и его сообщниками, добавив, что для нардепа может быть заготовлен и "цинковый поезд" с оркестром.
СМИ напоминают, что ярость чеченских властей вызвало заявления Мосийчука о повстанцах, которые атаковали российских и чеченских силовиков. Мосийчук призывал активно поддержать повстанцев в их борьбе против российских властей.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СМИ, убийство, Чечня, угрозы
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