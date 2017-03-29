Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика

29.03.2017 12:29

Власти Чечни угрожают убийством нардепу ВР Украины Игорю Мосийчуку. Скандальное заявление сделал председатель парламента Чечни Магомед Даудов на собственной странице в социальной сети.

Свои угрозы убить украинца чеченец описал, использовав метафору о "цинковом поезде", пишет "Диалог.уа".

Даудов сообщил, что если Мосийчук сейчас захочет организовать военный поход против России и Чечни, то чеченцы готовы к такому развитию событий - он напомнил случай двух украинцев Клыха и Карпюка, которых россияне приговорили к длительным срокам тюремного заключения.

Давудов заявил, что аналогичным образом готов поступить с Мосийчуком и его сообщниками, добавив, что для нардепа может быть заготовлен и "цинковый поезд" с оркестром.

СМИ напоминают, что ярость чеченских властей вызвало заявления Мосийчука о повстанцах, которые атаковали российских и чеченских силовиков. Мосийчук призывал активно поддержать повстанцев в их борьбе против российских властей.

Источник from-ua.com